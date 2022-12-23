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Очередной удар оккупантов по Херсону: известно об одном погибшем

Киев • УНН

 • 254083 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате очередного удара российских оккупантов по Корабельному району Херсона известно об одном погибшем, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Херсон. Очередной удар оккупантов, очередной обстрел Корабельного района. По состоянию на данный момент известно об 1 погибшем. Мужчина получил минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил Тимошенко.

На месте работают экстренные службы, добавил он.

Дополнение

Как сообщили в ОВА, 23 декабря российские оккупанты во время очередного обстрела Херсона попали в детский сад, расположенный в Корабельном районе города.

Ранее прокуратура сообщила, что 23 декабря из-за утреннего вражеского обстрела Херсона погибли двое местных жителей. Впрочем, не указывала, в каком районе это произошло.

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