Очередной удар оккупантов по Херсону: известно об одном погибшем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В результате очередного удара российских оккупантов по Корабельному району Херсона известно об одном погибшем, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Херсон. Очередной удар оккупантов, очередной обстрел Корабельного района. По состоянию на данный момент известно об 1 погибшем. Мужчина получил минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил Тимошенко.
На месте работают экстренные службы, добавил он.
Дополнение
Как сообщили в ОВА, 23 декабря российские оккупанты во время очередного обстрела Херсона попали в детский сад, расположенный в Корабельном районе города.
Ранее прокуратура сообщила, что 23 декабря из-за утреннего вражеского обстрела Херсона погибли двое местных жителей. Впрочем, не указывала, в каком районе это произошло.