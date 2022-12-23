рашисти поцілили у дитсадок у Херсоні - ОВА

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"російська армія продовжує воювати з цивільною інфраструктурою у Херсоні. Цього разу обстріляли дитячий садок", - зазначив Янушевич.

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З його слів, вранці рашисти поцілили в територію дитсадка, що розташований в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна.

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Раніше прокуратура повідомила, що 23 грудня через ранковий ворожий обстріл Херсона загинуло двоє місцевих жителів, розпочато кримінальне провадження. Утім, не вказувала, у якому районі це сталося.