рашисти поцілили у дитсадок у Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російські окупанти під час чергового обстрілу Херсона поцілили у дитячий садочок, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у п'ятницю, 23 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"російська армія продовжує воювати з цивільною інфраструктурою у Херсоні. Цього разу обстріляли дитячий садок", - зазначив Янушевич.
Деталі
З його слів, вранці рашисти поцілили в територію дитсадка, що розташований в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна.
Доповнення
Раніше прокуратура повідомила, що 23 грудня через ранковий ворожий обстріл Херсона загинуло двоє місцевих жителів, розпочато кримінальне провадження. Утім, не вказувала, у якому районі це сталося.