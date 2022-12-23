Двоє людей загинули через ранковий обстріл Херсона - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Через ранковий ворожий обстріл Херсона загинуло двоє місцевих жителів, розпочато кримінальне провадження. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, вранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями рф міста Херсона загинуло двоє місцевих жителів. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Задля належного розслідування воєнних злочинів, проводяться необхідні слідчі дії, на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти.
Доповнення
Минулої доби російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину - 2 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула.