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Два человека погибли из-за утреннего обстрела Херсона - прокуратура

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Из-за утреннего вражеского обстрела Херсона погибли двое местных жителей, начато уголовное производство. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, утром 23 декабря в результате очередного обстрела военнослужащими рф города Херсона погибли двое местных жителей. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, враг атаковал город реактивными системами залпового огня.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Для надлежащего расследования военных преступлений проводятся необходимые следственные действия, на местах работают прокуроры, следователи и эксперты.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область - 2 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

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