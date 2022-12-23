рашисты попали в детсад в Херсоне - ОВА

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"российская армия продолжает воевать с гражданской инфраструктурой в Херсоне. В этот раз обстреляли детский сад", - отметил Янушевич.

Детали

По его словам, утром рашисты попали на территорию детсада, расположенного в Корабельном районе города. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна.

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Ранее прокуратура сообщила, что 23 декабря из-за утренних вражеских обстрелов Херсона погибли двое местных жителей, начато уголовное производство. Впрочем, не указывала, в каком районе это произошло.