рашисты попали в детсад в Херсоне - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские оккупанты во время очередного обстрела Херсона попали в детский сад, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"российская армия продолжает воевать с гражданской инфраструктурой в Херсоне. В этот раз обстреляли детский сад", - отметил Янушевич.
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По его словам, утром рашисты попали на территорию детсада, расположенного в Корабельном районе города. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна.
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Ранее прокуратура сообщила, что 23 декабря из-за утренних вражеских обстрелов Херсона погибли двое местных жителей, начато уголовное производство. Впрочем, не указывала, в каком районе это произошло.