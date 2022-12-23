Черговий удар окупантів по Херсону: відомо про одного загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Внаслідок чергового удару російських окупантів по Корабельного району Херсона відомо про одного загиблого, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у п'ятницю, 23 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Херсон. Черговий удар окупантів, черговий обстріл Корабельного району. Станом на зараз відомо про 1 загиблого. Чоловік отримав мінно-вибухові травми, несумісні з життям", - повідомив Тимошенко.
На місці працюють екстрені служби, додав він.
Доповнення
Як повідомили в ОВА, 23 грудня російські окупанти під час чергового обстрілу Херсона поцілили у дитячий садочок, що розташований в Корабельному районі міста.
Раніше прокуратура повідомила, що 23 грудня через ранковий ворожий обстріл Херсона загинуло двоє місцевих жителів. Утім, не вказувала, у якому районі це сталося.