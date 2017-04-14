Очередной "мусорный груз" зафиксировали в Житомирской области

Правоохранителей уведомили местные жители, что ими были обнаружены горы мусора неподалеку с.Улашановка, в мусоре уже традиционно нашли чеки и документы, указывающие на львовском “прописку” отходов. Проверяя информацию, правоохранители обнаружили грузовик с 20 т. Мусора недалеко от этого же села.

“В ходе первоочередных мероприятий полицейские обнаружили грузовой автомобиль” DAF “, который стоял неподалеку, на окраине населенного пункта. Водитель автомобиля, 53-летний житель Волыни, объяснил, что везет бытовые отходы в Киевскую обл. Однако указать, куда точно направляется с 20 т. груза, мужчина не смог. Предоставленные им документы нуждаются в дополнительной проверке. Поэтому автомобиль был доставлен в отделение полиции и начато уголовное производство по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. ”, - сообщают в полиции.

В этот же день выброс мусора обнаружили и жители с.Червоносилкы Пулинского района. На окраине населенного пункта на территории бывшей животноводческой фермы неизвестные выгрузили около 30 т. бытовых отходов. Указанный факт задокументирован.

В обоих случаях также начато досудебные расследования по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются соответствующие проверки.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов — опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют ИИ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 000 тонн.