Очередной "мусорный груз" зафиксировали в Житомирской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42762 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102935 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157811 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116904 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112795 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104459 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107121 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103610 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Очередной "мусорный груз" зафиксировали в Житомирской области

Очередной "мусорный груз" зафиксировали в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 8919 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Очередную порцию мусора, по предварительно информации привезенную со Львова, задержали в Житомирской области, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

Правоохранителей уведомили местные жители, что ими были обнаружены горы мусора неподалеку с.Улашановка, в мусоре уже традиционно нашли чеки и документы, указывающие на львовском “прописку” отходов. Проверяя информацию, правоохранители обнаружили грузовик с 20 т. Мусора недалеко от этого же села.

“В ходе первоочередных мероприятий полицейские обнаружили грузовой автомобиль” DAF “, который стоял неподалеку, на окраине населенного пункта. Водитель автомобиля, 53-летний житель Волыни, объяснил, что везет бытовые отходы в Киевскую обл. Однако указать, куда точно направляется с 20 т. груза, мужчина не смог. Предоставленные им документы нуждаются в дополнительной проверке. Поэтому автомобиль был доставлен в отделение полиции и начато уголовное производство по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. ”, - сообщают в полиции.

В этот же день выброс мусора обнаружили и жители с.Червоносилкы Пулинского района. На окраине населенного пункта на территории бывшей животноводческой фермы неизвестные выгрузили около 30 т. бытовых отходов. Указанный факт задокументирован.
В обоих случаях также начато досудебные расследования по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются соответствующие проверки.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.
При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов — опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют ИИ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 000 тонн.

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