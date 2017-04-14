Черговий "сміттєвий вантаж" зафіксували на Житомирщині

Правоохоронців повідомили місцеві, які виявили гору сміття неподалік с.Улашанівки, у смітті були знайдені чеки та документи, які вказували на львіську “прописку” відходів. Перевіряючи інформацію, правоохоронці виявили вантажівку із 20 т. сміття неподалік цього ж села.

“У ході першочергових заходів поліцейські виявили вантажний автомобіль “DAF”, що стояв неподалік, на околиці населеного пункту. Водій автомобіля, 53-річний житель Волині, пояснив, що везе побутові відходи на Київщину. Однак вказати, куди точно направляється з 20 т. вантажу, чоловік не зміг. Надані ним документи потребують додаткової перевірки. Відтак автомобіль було доставлено до відділення поліції та розпочато кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.“, — повідомляють у поліції.

Цього ж дня викид сміття виявили і жителі с.Червоносілки Пулинського району. На околиці населеного пункту на території колишньої тваринницької ферми невідомі вивантажили близько 30 т. побутових відходів. Вказаний факт задокументовано.

В обох випадках також розпочато досудові розслідування за ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Тривають відповідні перевірки.

Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.