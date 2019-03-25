Очередной коррупционный скандал в ФИФА: чиновника отстранили на 6,5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) на 6,5 лет отстранила экс-президента Конфедерации футбола Океании (OFC) Дэвида Чунга от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом пишет The Japan Times, передает УНН.
Чунг был отстранен ФИФА за финансовые нарушения, связанные со строительством новой штаб-квартиры OFC в Окленде (Новая Зеландия) стоимостью 20 миллионов долларов.
"Комитет ФИФА по этике признал чиновника виновным в даче и получении взяток, а также в создании конфликта интересов", - пишет издание.
Отмечается, что бывший вице-президент ФИФА также был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.
Чунг возглавлял OFC с 2011 года и покинул свой пост в апреле 2018 года на фоне обвинений в коррупции.
Европейский футбол "богат" на коррупционные скандалы, а его участниками ранее становились и футбольные деятели от Украины.
Так, в свое время испанский рефери Антонио Лопес Нието обвинил владельцев "Динамо" Игоря и Григория Суркиса в попытке подкупа для обеспечения победы киевской команды в поединке Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".
Тогда скандал также завершился отстранением украинских функционеров.
Напомним, как писал УНН, сегодня правоохранители Украины расследуют мошенничество с целевыми средствами УЕФА.
Речь о строительстве спортивной базы в селе Гореничи, что под Киевом. На нее ФФУ под руководством Григория Суркиса потратило порядка 6,5 млн грн, однако на месте базы до сих пор стоит пустырь.
В рамках уголовного дела экс-руководители ФФУ были допрошены. А про сам факт хищения средств уведомили УЕФА.