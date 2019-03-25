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Черговий корупційний скандал у ФІФА: чиновника відсторонили на 6,5 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на 6,5 року відсторонила екс-президента Конфедерації футболу Океанії (OFC) Девіда Чунга від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом. Про це пише The Japan Times, передає УНН.

Черговий корупційний скандал у ФІФА: чиновника відсторонили на 6,5 року

Чунг був відсторонений ФІФА за фінансові порушення, пов'язані з будівництвом нової штаб-квартири OFC в Окленді (Нова Зеландія) вартістю 20 мільйонів доларів.

"Комітет ФІФА з етики визнав чиновника винним у дачі та отриманні хабарів, а також у створенні конфлікту інтересів", - пише видання.

Відзначається, що колишній віце-президент ФІФА також був оштрафований на 100 тисяч швейцарських франків.

Чунг очолював OFC з 2011 року і покинув свою посаду в квітні 2018 року на тлі звинувачень у корупції.

Європейський футбол "багатий" на корупційні скандали, а його учасниками раніше ставали і футбольні діячі від України.

Так, свого часу іспанський рефері Антоніо Лопес Ньєто звинуватив власників "Динамо" Ігоря і Григорія Суркіса у спробі підкупу для забезпечення перемоги київської команди у поєдинку Ліги чемпіонів проти грецького "Панатінаїкоса".

Тоді скандал також завершився відстороненням українських функціонерів.

Нагадаємо, як писав УНН, сьогодні правоохоронці України розслідують шахрайство з цільовими коштами УЄФА.

Йдеться про будівництво спортивної бази у селі Гореничі, що під Києвом. На неї ФФУ під керівництвом Григорія Суркіса витратило близько 6,5 млн грн, однак на місці бази досі стоїть пустир.

У межах кримінальної справи екс-керівники ФФУ були допитані. А про сам факт розкрадання коштів повідомили УЄФА.

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