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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередная "бавовна": сообщают о взрывах в Новой Каховке

Киев • УНН

 • 192085 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Социальные сети сообщают о "бавовне" в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке в Херсонской области, передает УНН.

Очередная "бавовна": сообщают о взрывах в Новой Каховке

Детали

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что "прилет" в районе ГЭС и завода "Сокол".

Дополнение

Прошедшие сутки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области были слышны взрывы.

Также возле захваченного россией Мелитополя Запорожской области ночью раздалось четыре взрыва, в результате которых было разрушено здание, где российские оккупанты готовились к так называемому "референдуму", и одну из крупнейших военных баз рашистов.

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