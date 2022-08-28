Очередная "бавовна": сообщают о взрывах в Новой Каховке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Социальные сети сообщают о "бавовне" в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке в Херсонской области, передает УНН.
Детали
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что "прилет" в районе ГЭС и завода "Сокол".
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Прошедшие сутки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области были слышны взрывы.
Также возле захваченного россией Мелитополя Запорожской области ночью раздалось четыре взрыва, в результате которых было разрушено здание, где российские оккупанты готовились к так называемому "референдуму", и одну из крупнейших военных баз рашистов.