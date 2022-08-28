Очередная "бавовна": сообщают о взрывах в Новой Каховке

Детали

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что "прилет" в районе ГЭС и завода "Сокол".

Дополнение

Прошедшие сутки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области были слышны взрывы.

Также возле захваченного россией Мелитополя Запорожской области ночью раздалось четыре взрыва, в результате которых было разрушено здание, где российские оккупанты готовились к так называемому "референдуму", и одну из крупнейших военных баз рашистов.