В окупованій Новій Каховці "бавовна"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В окупованій Новій Каховці, Херсонська область, чутно вибухи, передає УНН із посиланням на повідомлення соцмереж.
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Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що вибухи - результати роботи українських військових по окупантах.
"В Новій Каховці Херсонської області чутно вибухи, ймовірно, українці ведуть вогонь по окупантах", - написав Цаплієнко.
У той же час - інформація наразі не підтверджена. Не було інформації ні від ЗСУ, ні від окупантів.