В оккупированной Новой Каховке "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В оккупированной Новой Каховке, Херсонская область, слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на сообщение соцсетей.
Детали
Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что взрывы – результаты работы украинских военных по оккупантам.
"В Новой Каховке Херсонской области слышны взрывы, вероятно, украинцы ведут огонь по оккупантам", - написал Цаплиенко.
В то же время – информация пока не подтверждена. Не было информации ни от ВСУ, ни от оккупантов.