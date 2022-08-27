В оккупированной Новой Каховке "хлопок"

Детали

Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что взрывы – результаты работы украинских военных по оккупантам.

"В Новой Каховке Херсонской области слышны взрывы, вероятно, украинцы ведут огонь по оккупантам", - написал Цаплиенко.

В то же время – информация пока не подтверждена. Не было информации ни от ВСУ, ни от оккупантов.