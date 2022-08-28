Чергова "бавовна": повідомляють про вибухи у Новій Каховці

Деталі

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що "приліт" у районі ГЕС та заводу "Сокіл".

Доповнення

Минулої доби в окупованій Новій Каховці Херсонської області було чутно вибухи.

Також біля захопленого росією Мелітополя Запорізької області вночі пролунало чотири вибухи, внаслідок яких було зруйновано будівлю, де російські окупанти готувалися до так званого "референдуму", та одну з найбільших військових баз рашистів.