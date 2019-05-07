Очереди на границе с Польшей значительно сократились - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Польшей значительно сократилось. На всей области украинской-венгерской границы работу восстановлено. Очереди отсутствуют. Об этом сообщает Госпогранслужба на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Польшей также значительно сократилась. По состоянию на 10:30 очереди остались в пункте пропуска "Устилуг" - 90, "Угринов" - 50, "Рава - Русская" - 90 и "Грушев" - 70, что украинско-польской границе", - говорится в сообщении.
Кроме того, на западных участках границы вчера и сегодня утром были значительные заторы, связанные с тем, что украинцы после праздников возвращаются на работу и учебу в страны ЕС и неполадками, которые сложились с базой данных Пограничной полиции Венгрии. Сейчас на всей области украинско-венгерской границы работу восстановлено. Очереди отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро вторника на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли около 700 автомобилей, на границе с Венгрией очередей нет.