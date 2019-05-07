Черги на кордоні з Польщею значно скоротилися — ДПСУ

“Кількість автомобілів, що очікують на оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею також значно скоротилася. Станом на 10:30 черги залишились у пункті пропуску „Устилуг“ — 90, „Угринів“ — 50, „Рава — Руська“ — 90 та „Грушів“ — 70, що українсько-польському кордоні”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, на західних ділянках кордону учора та сьогодні вранці були значні затори, які пов’язані з тим, що українці після свят повертаються на роботу та навчання до країн ЄС та неполадками, що склалися з базою даних Прикордонної поліції Угорщини. Наразі на усій ділянці українсько-угорського кордону роботу відновлено. Черги відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли близько 700 автомобілів, на кордоні з Угорщиною черг немає.



