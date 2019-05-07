Очереди на границе с Польшей сократились почти вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Автомобильные очереди в пунктах пропуска на границе Украины и Польши сегодня в послеобеденную пору сократились почти вдвое - с около 700 утром до около 400 по состоянию на 15:00, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, по обновленным на 12:00 данным интерактивной карты Госпогранслужбы, 60 легковых автомобилей и 180 грузовиков стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
По данным Западного регионального управления, по состоянию на 15:00 90 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 20 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 30, в ПП "Краковец - Корчева" - 90, в ПП "Грушев - Будомеж" - 50, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 100 легковых автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 90, в ПП "Вилок - Тисабеч" - 10 автомобилей. На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 10, ПП "Малый Березный - Убля" - 20 автомобилей.
На границе с Румынией и Молдовой очередей в пунктах пропуска нет.
Напомним, 6 мая на границе с Венгрией наблюдались очереди из-за проблем с базой данных с венгерской стороны.