Очереди на границе с Польшей сократились почти вдвое

КИЕВ. 7 мая. УНН. Автомобильные очереди в пунктах пропуска на границе Украины и Польши сегодня в послеобеденную пору сократились почти вдвое - с около 700 утром до около 400 по состоянию на 15:00, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.