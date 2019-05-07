Черги на кордоні з Польщею скоротилися майже удвічі

КИЇВ. 7 травня. УНН. Автомобільні черги у пунктах пропуску на кордоні України і Польщі сьогодні у післяобідню пору скоротилися майже удвічі - з близько 700 вранці до близько 400 станом на 15:00, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.