Черги на кордоні з Польщею скоротилися майже удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Автомобільні черги у пунктах пропуску на кордоні України і Польщі сьогодні у післяобідню пору скоротилися майже удвічі - з близько 700 вранці до близько 400 станом на 15:00, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, за оновленими станом на 12:00 даними інтерактивної карти Держприкордонслужби, 60 легкових автівок та 180 вантажівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
За даними Західного регіонального управління, станом на 15:00 90 легкових автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 20 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 30, у ПП "Краковець - Корчова" - 90, у ПП "Грушів - Будомєж" - 50, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 100 легкових автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 90, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 10 автівок. На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 10, ПП "Малий Березний - Убля" - 20 автомобілів.
На кордоні з Румунією та Молдовою черг у пунктах пропуску немає.
Нагадаємо, 6 травня на кордоні з Угорщиною спостерігалися черги через проблеми з базою даних з угорської сторони.