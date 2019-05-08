Очереди на границе с Польшей продолжают сокращаться
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Утром в среду, 8 мая, на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 280 легковых автомобилей, тогда как утром накануне их было около 700, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, по обновленным на 9:00 данным интерактивной карты Госпогранслужбы, 50 легковых автомобилей и 180 грузовиков стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
По данным Западного регионального управления, по состоянию на 9:00 30 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 70 легковых автомобилей, 20 грузовиков, в ПП "Краковец - Корчева" - 80 легковых, 60 грузовых, в ПП "Грушев - Будомеж" - 30 легковушек, в ПП "Рава -Русская - Гребенное"- 20 легковых автомобилей и 50 грузовиков.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 20, в ПП "Звонково - Лонья" - 10, в ПП "Косино - Барабаш" - 20 легковых авто.
На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей в пунктах пропуска не было.
Напомним, 6 мая на границе с Венгрией были очереди из-за проблем с базой данных.