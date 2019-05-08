Очереди на границе с Польшей продолжают сокращаться

КИЕВ. 8 мая. УНН. Утром в среду, 8 мая, на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 280 легковых автомобилей, тогда как утром накануне их было около 700, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.