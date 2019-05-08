Черги на кордоні з Польщею продовжують скорочуватися

КИЇВ. 8 травня. УНН. Вранці у середу, 8 травня, на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, у яких стояли 280 легкових автомобілів, тоді як вранці напередодні їх було близько 700, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.