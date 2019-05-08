Черги на кордоні з Польщею продовжують скорочуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Вранці у середу, 8 травня, на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, у яких стояли 280 легкових автомобілів, тоді як вранці напередодні їх було близько 700, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, за оновленими станом на 9 годину даними інтерактивної карти Держприкордонслужби, 50 легкових автівок та 180 вантажівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
За даними Західного регіонального управління, станом на 9:00 30 легкових автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 70 легкових автівок, 20 вантажівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 80 легкових, 60 вантажних, у ПП "Грушів - Будомєж" - 30 легковиків, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 20 легкових автомобілів та 50 вантажівок.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 20, у ПП "Дзвінкове - Лонья" - 10, у ПП "Косино - Барабаш" - 20 легкових авто.
На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг у пунктах пропуску немає.
Нагадаємо, 6 травня на кордоні з Угорщиною були черги через проблеми з базою даних.