Из-за оползня в Одесской области погибли двое мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В результате оползня в Одесской области погибли двое мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Сообщение, что в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало землей, спасатели получили 31 марта в 5:06.
На месте было установлено, что в результате оползня двух людей засыпало землей.
Сотрудники ГСЧС расчистили землю и извлекли двух мужчин без признаков жизни.
Данные погибших устанавливаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Виннице мужчину засыпало землей, когда он копал траншею.