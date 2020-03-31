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The Washington Post

Через зсув ґрунту на Одещині загинули двоє чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Внаслідок зсуву ґрунту на Одещині загинули двоє чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України в Одеській області.

Через зсув ґрунту на Одещині загинули двоє чоловіків

Повідомлення, що у селі Алтестово Біляївського району на березі Хаджибейського лиману двох людей засипало ґрунтом, рятувальники отримали 31 березня о 5:06.

На місці було встановлено, що внаслідок зсуву двох людей засипало ґрунтом.

Співробітники ДСНС розчистили ґрунт та дістали двох чоловіків без ознак життя.

Дані загиблих встановлюються.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Вінниці чоловіка засипало ґрунтом, коли він копав траншею.

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