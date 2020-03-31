Через зсув ґрунту на Одещині загинули двоє чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Внаслідок зсуву ґрунту на Одещині загинули двоє чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення, що у селі Алтестово Біляївського району на березі Хаджибейського лиману двох людей засипало ґрунтом, рятувальники отримали 31 березня о 5:06.
На місці було встановлено, що внаслідок зсуву двох людей засипало ґрунтом.
Співробітники ДСНС розчистили ґрунт та дістали двох чоловіків без ознак життя.
Дані загиблих встановлюються.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Вінниці чоловіка засипало ґрунтом, коли він копав траншею.