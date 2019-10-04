У Вінниці чоловіка засипало ґрунтом, коли він копав траншею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Вінниці чоловіка під час копання траншеї засипало землею, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, 4 жовтня о 14:46 до рятувальників від чергового лікаря екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що у Вінниці, на вулиці Зулінського, під час копання траншеї чоловіка засипало землею.
"По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що чоловік знаходиться на глибині близько двох метрів. За допомогою спецобладнання рятувальники звільнили постраждалого чоловіка з-під ґрунту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Донецькій області дворічну дитину засипало шаром піску у кар'єрі.