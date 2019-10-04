В Виннице мужчину засыпало грунтом, когда он копал траншею
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Виннице мужчину во время копания траншеи засыпало землей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 4 октября в 14:46 к спасателям от дежурного врача экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что в Виннице, на улице Зулинського, во время копания траншеи мужчину засыпало землей.
"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что мужчина находится на глубине около двух метров. С помощью спецоборудования спасатели освободили пострадавшего мужчину из-под грунта", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало слоем песка в карьере.