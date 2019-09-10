Дворічну дитину на смерть засипало піском на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Донецькій області дворічну дитину засипало шаром піску у кар'єрі. Про це повідомили у пресцентрі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
Так, сьогодні о 19:05 до служби рятунку "101" надійшло повідомлення, що у місті Добропілля у піщаному кар'єрі дворічну дитину засипало шаром піску.
"Прибувши до місця події, особовий склад почав за допомогою лопат проводити розкопки для пошуку дитини. В результаті пошукових робіт дитину відкопали та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. На жаль, дитину врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у торф'яному кар'єрі на Чернігівщині у воді знайшли труп чоловіка.