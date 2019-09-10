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Дворічну дитину на смерть засипало піском на Донеччині

Дворічну дитину на смерть засипало піском на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Донецькій області дворічну дитину засипало шаром піску у кар'єрі. Про це повідомили у пресцентрі ГУ ДСНС в області, передає УНН.

Так, сьогодні о 19:05 до служби рятунку "101" надійшло повідомлення, що у місті Добропілля у піщаному кар'єрі дворічну дитину засипало шаром піску.

"Прибувши до місця події, особовий склад почав за допомогою лопат проводити розкопки для пошуку дитини. В результаті пошукових робіт дитину відкопали та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. На жаль, дитину врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у торф'яному кар'єрі на Чернігівщині у воді знайшли труп чоловіка.

Українські Національні Новини

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