Двухлетнего ребенка насмерть засыпало песком в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало слоем песка в карьере. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
Так, сегодня в 19:05 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в городе Доброполье в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.
"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Напомним, в торфяном карьере в Черниговской области в воде нашли труп мужчины.