Из-за злоупотребления правом вето - будет трудно восстановить репутацию СБ ООН — Ельченко

“Украина разочарована продолжением практики отдельного члена (России — ред.) Совета Безопасности ООН по манипулированию и введении в заблуждение Совбеза с целью сокрытия его военной агрессии против Украины и вмешательство во внутренние дела. Использование „вето“ остается одним из самых проблемных вопросов. К сожалению, неоднократное злоупотребление „вето“ запятнало репутацию Совбеза ООН до предела, когда уже трудно восстановить”, — говорится в сообщении.

Ельченко добавил, что уверен в том, что “член Совета Безопасности ООН не прибегать к ”вето“, а также воздерживаться от голосования, когда он является участником конфликта, рассматривается Совбезом”.

Ранее УНН сообщал, Украина снова призвала ООН лишить Россию права вето.

Напомним, выступая на заседании ООН 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в вопросах Украины.