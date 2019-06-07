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Через зловживання правом вето буде важко відновити репутацію РБ ООН — Єльченко

Через зловживання правом вето буде важко відновити репутацію РБ ООН — Єльченко

Київ • УНН

 • 11593 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко повідомив, що наразі, через зловживання правом “вето” в Раді Безпеки ООН репутація організації “заплямована до межі”. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний мікроблог Постійного представництва України при ООН у Twitter.

“Україна розчарована продовженням практики окремого члена (Росії — ред.) Ради Безпеки ООН щодо маніпулювання та введення в оману Радбезу з метою приховування його військової агресії проти України та втручання у внутрішні справи. Використання „вето“ залишається одним із найбільш проблемних питань. На жаль, неодноразове зловживання „вето“ заплямувало репутацію Радбезу ООН до межі, коли її вже важко відновити”, — йдеться у повідомленні.

Єльченко додав, що впевнений в тому, що “член Ради Безпеки ООН не має вдаватися до „вето“, а також має утримуватися від голосування, коли він є учасником конфлікту, що розглядається Радбезом”.

Раніше УНН повідомляв, Україна знову закликала ООН позбавити Росію права вето.

Нагадаємо, виступаючи на засіданні ООН 20 лютого, Президент України Петро Порошенко запропонував позбавити Росію права вето в питаннях України.

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