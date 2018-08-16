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Из-за ливня на Крещатике образовался 10-сантиметровый слой ила

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В результате ночного ливня на столичном Крещатике образовался слой ила в 10 сантиментров. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.

Из-за ливня на Крещатике образовался 10-сантиметровый слой ила

“Можно было видеть слой в 10 сантиметров ила, который продвигался вдоль обеих сторон Крещатика — таким образом фактически были закрыты дождеприемные решетки. Были также ветви, листья, которые передвигались с большой скоростью и не позволили воде попадать в дождеприемные решетки. Таким образом, Крещатик также имел серьезные подтопления”, - сообщил П.Пантелеев.

Генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александр Густелев отметил, что на некоторых участках улицы остатки воды составляли 20 см.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали, какие районы наиболее пострадали от ночного ливня.

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