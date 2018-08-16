Через зливу на Хрещатику утворився 10-сантиметровий шар мулу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Внаслідок нічної зливи на столичному Хрещатику утворився шар мулу у 10 сантиментрів. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантєлєєв, передає кореспондент УНН.
“Можна було бачити шар в 10 сантиметрів мулу, який просувався вдовж обох сторін Хрещатика — таким чином фактично були закриті зливоприймальні решітки. Є також гілки, листя, які пересувались з великою швидкістю та не дали змоги воді потрапляти у зливоприймальні решітки. Таким чином Хрещатик також мав серйозні підтоплення”, — повідомив П.Пантєлєєв.
Генеральний директор комунальної корпорації “Київавтодор” Олександр Густєлєв зазначив, що на деяких ділянках вулиці залишки води становили 20 см.
Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли, які райони найбільше постраждали від нічної зливи.