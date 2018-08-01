Из-за сбоя в метрополитене Парижа застряли 12 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Из-за технического сбоя, произошедшего на первой линии метро в Париже, между станциями остановилось 12 поездов, пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и сделать тоннелем до ближайшей станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo и официальный Twitter метрополитена.
В метрополитене отметили, что: “Все началось с поломки поезда, после „технической проблемы“ между станциями „Сен-Поль“ и „Бастилия“. В общем двенадцать поездов застряли между двумя станциями”.
В некоторых поездах было отключена систему кондиционирования, что привело к удушью. Поэтому пассажиры решили покинуть поезда и пешком идти до ближайшей станции, несмотря на то, что первые полчаса после остановки машинисты призвали всех оставаться на своих местах и обещали быстрое восстановление движения.
В сообщении представителей метро столицы Франции было указано, что: “Приносим извинения пассажирам, которые столкнулись с тяжелыми условиями ожидания и эвакуации, связанными с этим инцидентом. Вся компания была мобилизована, чтобы справиться с этим исключительным событием и безопасно восстановить движение сегодня утром в 5:30... Нашим работникам пришлось пройти практически всю линию, чтобы убедиться, что в тоннеле нет пассажиров”.
Пассажиры в свою очередь опубликовали немало видео в соцсетях об эвакуации из вагонов метро.