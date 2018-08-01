Через збій у метрополітені Парижа застрягли 12 потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Через технічний збій, що стався на першій лінії метро в Парижі, між станціями зупинилося 12 потягів, пасажири були змушені вийти з вагонів та дійти тунелем до найближчої станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo та офіційний Twitter метрополітену.
У метрополітені зазначили, що: “Все почалося з поломки поїзда, після „технічної проблеми“ між станціями „Сен-Поль“ і „Бастилія“. Загалом дванадцять поїздів застрягли між двома станціями”.
У деяких потягах було відключено систему кондиціювання, що призвело до задухи. Тож пасажири вирішили покинути потяги та пішки йти до найближчої станції, попри те, що перші півгодини після зупинки машиністи закликали всіх залишатися на своїх місцях та обіцяли швидке відновлення руху.
У повідомленні представників метро столиці Франції було вказано, що: “Приносимо вибачення пасажирам, які зіткнулися важкими умовами очікування та евакуації, пов’язаними з цим інцидентом. Вся компанія була мобілізована, щоб справитися з цією винятковою подією та безпечно відновити рух сьогодні вранці о 5:30... Нашим працівникам довелося пройти практично всю лінію, щоб переконатися, що в тунелі немає пасажирів”.
Пасажири у свою чергу опублікували чимало відео у соцмережах про евакуацію з вагонів метро.