Из-за сбоя базы данных на украинском-венгерской границе растет очередь из автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня утром снова вышла из строя база данных пограничной полиции Венгрии на всей области украинской-венгерской границы, из-за чего на границе многочисленные очереди из автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться. По состоянию на 12:35 частично возобновлена работа баз данных венгерской стороны. Сейчас осуществлен запуск транспортных средств, находящихся перед пунктом пропуска "Тиса", однако процедуры оформления проходят крайне медленно. Общее количество авто в этом пункте пропуска составляет около 120 автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительные накопления автомобилей наблюдаются на границе с Польшей. Это связано с тем, что украинцы после праздников возвращаются на работу и учебу.
Госпогранслужба просит учесть данную обстановку и по возможности выбрать другие пункты пропуска.
По состоянию на 15:00 понедельника на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией собралось более тысячи автомобилей.
Напомним, увеличение пассажиро-транспортного потока на границе с Европейским Союзом связано с тем, что украинцы возвращаются туда после Пасхальных праздников.