Через збій бази даних на українсько-угорському кордоні зростає черга з автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні вранці знову вийшла з ладу база даних прикордонної поліції Угорщини на усій ділянці українсько-угорського кордону, через що на кордоні численні черги з автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Кількість автомобілів, що очікують на оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, починає збільшуватися. Станом на 12:35 частково відновлено роботу баз даних угорської сторони. Зараз здійснено запуск транспортних засобів, які знаходяться перед пунктом пропуску „Тиса“, однак процедури оформлення проходять вкрай повільно. Загальна кількість авто у цьому пункті пропуску складає близько 120 автівок”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що значні накопичення автомобілів спостерігаються на кордоні з Польщею. Це пов’язано з тим, що українці після свят повертаються на роботу та навчання.
Держприкордонслужба просить врахувати дану обстановку та за можливості обрати інші пункти пропуску.
Як повідомляє УНН, станом на 15:00 понеділка на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною зібралося понад тисяча автомобілів.
Нагадаємо, збільшення пасажиро-транспортного потоку на кордоні з Європейським Союзом пов’язано з тим, що українці повертаються туди після Великодніх свят.