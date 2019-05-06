Через збій бази даних на українсько-угорському кордоні зростає черга з автомобілів

КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні вранці знову вийшла з ладу база даних прикордонної поліції Угорщини на усій ділянці українсько-угорського кордону, через що на кордоні численні черги з автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.