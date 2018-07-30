Из-за "минирования" метро в Харькове эвакуировали почти 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Полиция проверяла информацию о заминировании трех станций метрополитена в Харькове. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Информация о минировании метрополитена поступила в Киевский отдел полиции 29 июля около 20:00", - говорится в сообщении.
На проверку сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
"Полицейские провели тщательный осмотр станций метрополитена "Героев труда", "Студенческая", "Академика Павлова" и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Движение электропоездов метрополитена не прекращалось", - отметили в полиции.
Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 291 гражданина.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в одну из больниц Львова поступило анонимное письмо с требованием перевести пять тысяч гривен на электронный счет. В случае, если требование не будет выполнено, неизвестный пригрозил заминировать учреждение.