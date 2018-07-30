Через "замінування" метро у Харкові евакуювали майже 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Поліція перевіряла інформацію про замінування трьох станцій метрополітену у Харкові. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Інформація про замінування метрополітену надійшла до Київського відділу поліції 29 липня близько 20:00", - йдеться в повідомленні.
На перевірку повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
"Поліцейські провели ретельний огляд станцій метрополітену "Героїв праці", "Студентська", "Академіка Павлова" та прилеглої території. У ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Рух електропоїздів метрополітену не припинявся", - зазначили в поліції.
Усього експерти оглянули 4625 кв. метрів приміщень та прилеглої території, а також евакуювали 291 громадянина.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, до однієї з лікарень Львова надійшов анонімний лист із вимогою переказати п'ять тисяч гривень на електронний рахунок. У разі, якщо вимога не буде виконана, невідомий пригрозив замінувати заклад.