Через оставленные рюкзаки из варшавского аэропорта эвакуировали более 700 человек

Как сообщил представитель пресс-службы столичной полиции Петр Свистак, зал вылетов и прилетов были вынуждены покинуть около 750 человек.

Согласно информации, причина эвакуации - два оставленных без присмотра рюкзака. Их проверкой занимаются пограничники.