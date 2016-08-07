Через оставленные рюкзаки из варшавского аэропорта эвакуировали более 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Польские службы обеспечения безопасности эвакуировали пассажиров из варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена, передает УНН со ссылкой на " ТАСС ".
Как сообщил представитель пресс-службы столичной полиции Петр Свистак, зал вылетов и прилетов были вынуждены покинуть около 750 человек.
Согласно информации, причина эвакуации - два оставленных без присмотра рюкзака. Их проверкой занимаются пограничники.