Через залишені рюкзаки з варшавського аеропорту еваюкували більше 700 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Польські служби забезпечення безпеки евакуювали пасажирів з варшавського міжнародного аеропорту імені Фредеріка Шопена, передає УНН з посиланням на “ТАСС”.
Як повідомив представник прес-служби столичної поліції Петро Свистак, зал вильотів і прильотів були змушені покинути близько 750 осіб.
Згідно з інформацією, причина евакуації — два залишених без нагляду рюкзака. Їх перевіркою займаються прикордонники.