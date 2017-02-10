Из-за заболеваемости школьников в Киеве закрыли школу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. С 10 по 13 февраля будет полностью закрыта школа № 160 в Дарницком районе в связи с отсутствием более 20% учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Он добавил, что в Днепровском районе отпустили с уроков старшие классы учебно-воспитательного комплекса № 167, также в Деснянском районе занятия прекращены в младших классах (с 1 до 4 класса) школы № 264.
"За 4 дня 6 недели, с 6 до 9 февраля, в столице зарегистрировали 19 210 больных гриппом и ОРВИ против 16 788 за аналогичный период на прошлой неделе. Так, наблюдается рост заболеваемости на 12,6%, как за счет взрослого, так и детского населения", - отметил Николай Поворозник.
Как сообщал УНН, более 175 млн грн предусмотрели на повышение выплат работникам образования Киева.