Через захворюваність школярів в Києві закрили школу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Із 10 до 13 лютого буде повністю закрита школа № 160 у Дарницькому районі в зв’язку з відсутністю більше 20% учнів через захворювання на грип і ГРВІ. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Він додав, що в Дніпровському районі відпустили з уроків старші класи навчально-виховного комплексу № 167, також у Деснянському районі навчання припинено в молодших класах (із 1 до 4 класу) школи № 264.
“За 4 дні 6 тижня, з 6 до 9 лютого, в столиці зареєстровано 19 210 хворих на грип і ГРВІ проти 16 788 за аналогічний період минулого тижня. Так, спостерігається зростання захворюваності на 12,6%, як за рахунок дорослого, так і дитячого населення”, — зазначив Микола Поворозник.
Як повідомляв УНН, більше 175 млн грн передбачили на підвищення виплат працівникам освіти Києва.