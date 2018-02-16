Из-за мероприятий ко Дню героев Небесной Сотни на Крещатике ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня с вечера и до утра 22 февраля в связи с мероприятиями ко Дню Героев Небесной Сотни в центре Киева ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик - от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрета движения транспортных средств, о чем сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Также с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.
Как сообщал УНН, КГГА опубликовала программу торжественных мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни.