Через заходи до Дня героїв Небесної Сотні на Хрещатику обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні з вечора і до ранку 22 лютого у зв’язку із заходами до Дня Героїв Небесної Сотні у центрі Києва обмежать рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Із 22:00 16 лютого до 6:00 22 лютого заборонять рух транспортних засобів вулицею Хрещатик — від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні в обох напрямках. У зв’язку з цим будуть внесені тимчасові зміни у рух маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування у місцях заборони руху транспортних засобів, про що повідомимо додатково”, — йдеться у повідомленні.
Також із 18 до 20 лютого буде заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної Сотні та прилеглих територіях.
Як повідомляв УНН, КМДА опублікувала програму урочистих заходів до Дня Героїв Небесної сотні.