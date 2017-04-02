Через угрозу терактов в аэропортах Великобритании усилены меры безопасности

Британская разведка считает, что боевикам группировки "Исламское государство" удалось найти способы, как разместить взрывные устройства в мобильных девайсах таким образом, чтобы системы безопасности не смогли их зафиксировать.

Кроме того, власти предупредили, что хакеры намерены атаковать системы защиты британских АЭС. По их данным, "террористы, иностранные шпионы и" хактивисты "ищут уязвимости в сетевой безопасности ядерной промышленности".

Напомним, лондонская полиция задержала 14 человек после столкновений националистской и антифашистской групп.