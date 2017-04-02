Через загрозу терактів в аеропортах Британії посилили заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Служби безпеки Великобританії наказали аеропортам і АЕС посилити охорону через можливі терористичних атак і загроз для електронних систем безпеки, передає УНН з посиланням на Telegraph.
Британська розвідка вважає, що бойовикам угрупування “Ісламська держава” вдалося знайти способи, як розмістити вибухові пристрої в мобільних девайсах таким чином, щоб системи безпеки не змогли їх зафіксувати.
Крім того, влада попередила, що хакери мають намір атакувати системи захисту британських АЕС. За їх даних, “терористи, іноземні шпигуни і „хактивісти“ шукають уразливості в мережевої безпеки ядерної промисловості”.
Нагадаємо, лондонська поліція затримала 14 осіб після зіткнень націоналістської і антифашистської груп.