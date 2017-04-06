Через ярмарок изменится движение столичного автобуса №101

В субботу, 8 апреля 2017 года, в связи с проведением продовольственного ярмарке на ул. Николая Закревского на участке от ул. Маяковского до ул. Драйзера движение автобусов маршрута № 101 будет организовано по трассе: от ст.м. "Петровка" - ул. Маяковского по действующей трассе, далее - ул.Драйзера - ул. Закревского, далее по действующему маршруту.

Напомним, что в эти выходные, 8-9 апреля, в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки , на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров.

Также напомним, что на этой неделе в столице продолжаются сезонные сельскохозяйственные ярмарки.