Через ярмарки зміниться рух столичного автобусу №101
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В столиці через ярмарки зміняться рух автобусів маршруту № 101. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
В суботу, 8 квітня 2017 року, у зв’язку з проведенням продовольчого ярмарку на вул. Миколи Закревського на ділянці від просп. Маяковського до вул. Драйзера рух автобусів маршруту № 101 буде організовано по трасі: від ст.м. “Петрівка” — просп. Маяковського за діючою трасою, далі — вул.Драйзера — вул. Закревського, далі за діючим маршрутом.
Нагадаємо, що цими вихідними, 8-9 квітня, в столиці пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Також нагадаємо, що цього тижня в столиці тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки.