Из-за визита Путина в оккупированный Крым центр Севастополя остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Центр оккупированного Севастополя парализовали пробки 14 марта, в день приезда президента России Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Ранее сообщалось, что введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта на площади Нахимова, на участке ул. Ленина (между площадями Суворова и Нахимова), на проспекте Нахимова, на участке ул. Советская (от ул. Воронина до ул. Ленина).
Президент России Владимир Путин 14 марта посетил аннексированный Крым в рамках “рабочей поездки”. По информации пресс-службы Кремля, кроме строительства Керченского моста, президент России также посетил новый аэровокзальный комплекс аэропорта “Симферополь” и принял участие в митинге-концерте в Севастополе.