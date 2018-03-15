Через візит Путіна до окупованого Криму центр Севастополя зупинився у заторах

Раніше повідомлялося, що запроваджені тимчасові обмеження зупинки і стоянки усіх видів транспорту на площі Нахімова, на ділянці вул. Леніна (між площами Суворова і Нахімова), на проспекті Нахімова, на ділянці вул. Радянська (від вул. Вороніна до вул. Леніна).

Президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідав анексований Крим в рамках “робочої поїздки”. За інформацією прес-служби Кремля, крім будівництва Керченського мосту, президент Росії також відвідав новий аеровокзальний комплекс аеропорту “Сімферополь” і взяв участь у мітингу-концерті в Севастополі.