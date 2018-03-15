Через візит Путіна до окупованого Криму центр Севастополя зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Центр окупованого Севастополя паралізували затори 14 березня, в день приїзду президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Раніше повідомлялося, що запроваджені тимчасові обмеження зупинки і стоянки усіх видів транспорту на площі Нахімова, на ділянці вул. Леніна (між площами Суворова і Нахімова), на проспекті Нахімова, на ділянці вул. Радянська (від вул. Вороніна до вул. Леніна).
Президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідав анексований Крим в рамках “робочої поїздки”. За інформацією прес-служби Кремля, крім будівництва Керченського мосту, президент Росії також відвідав новий аеровокзальний комплекс аеропорту “Сімферополь” і взяв участь у мітингу-концерті в Севастополі.