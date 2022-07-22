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Из-за войны прогнозируется сокращение ВВП Украины на 30-35% - эксперт

Киев • УНН

 • 107883 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Прогнозируется, что в результате полномасштабного вторжения россии ВВП страны сократится на 30-35%, а перед государством стоят риски банкротства предпринимателей и невозвращение части граждан. Об этом на онлайн-обсуждении по реализации проекта Плана восстановления Украины сообщил один из координаторов рабочей группы проекта Денис Шемякин, пишет УНН.

Цитата

«После 24 февраля многие предприятия прекратили свою работу, или часть из них вообще была уничтожена. Сумасшедшие потери частного и государственного сектора, сокращение бизнес активности, проблемы с логистикой, которые помешали экспорту. Многие потеряли работу, доходы бюджета сократились, а расходы наоборот увеличились. Поэтому мы прогнозируем уменьшение ВВП на 30-35% по году», – сообщил Шемякин.

Детали

Он назвал ключевые вызовы, стоящие сейчас перед страной – риск волны банкротств, риск невозвращения части граждан и фискальная нагрузка.

Поэтому команда по экономическому восстановлению страны сфокусировалась на трех целях:

  • Возобновление деятельности и поддержки бизнеса;
  • Рост экономики. Зафиксированная цель – к 2032 году увеличить экономику на 50 млрд гривен;
  • Путь в ЕС, который позволит отсекать инициативы, мешающие развитию и использовать возможности, которые нам дает Европа.

Напомним

При правительстве Украины планируется создание специального органа, который будет контролировать и распределять средства, которые будут поступать в Украину от инвесторов в рамках реализации Плана восстановления Украины.

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