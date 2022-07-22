Из-за войны прогнозируется сокращение ВВП Украины на 30-35% - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Прогнозируется, что в результате полномасштабного вторжения россии ВВП страны сократится на 30-35%, а перед государством стоят риски банкротства предпринимателей и невозвращение части граждан. Об этом на онлайн-обсуждении по реализации проекта Плана восстановления Украины сообщил один из координаторов рабочей группы проекта Денис Шемякин, пишет УНН.
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«После 24 февраля многие предприятия прекратили свою работу, или часть из них вообще была уничтожена. Сумасшедшие потери частного и государственного сектора, сокращение бизнес активности, проблемы с логистикой, которые помешали экспорту. Многие потеряли работу, доходы бюджета сократились, а расходы наоборот увеличились. Поэтому мы прогнозируем уменьшение ВВП на 30-35% по году», – сообщил Шемякин.
Детали
Он назвал ключевые вызовы, стоящие сейчас перед страной – риск волны банкротств, риск невозвращения части граждан и фискальная нагрузка.
Поэтому команда по экономическому восстановлению страны сфокусировалась на трех целях:
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- Возобновление деятельности и поддержки бизнеса;
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- Рост экономики. Зафиксированная цель – к 2032 году увеличить экономику на 50 млрд гривен;
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- Путь в ЕС, который позволит отсекать инициативы, мешающие развитию и использовать возможности, которые нам дает Европа.
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Напомним
При правительстве Украины планируется создание специального органа, который будет контролировать и распределять средства, которые будут поступать в Украину от инвесторов в рамках реализации Плана восстановления Украины.