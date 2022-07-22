Через війну прогнозується скорочення ВВП України на 30-35% - експерт

Цитата

«Після 24 лютого багато підприємств припинили свою роботу, або частина з них взагалі були знищені. Шалені втрати приватного і державаного сектору, скорочення бізнес активності, проблеми із логістикою, які завадили експорту. Багато людей втратили роботу, доходи бюджету скоротилися, а витрати навпаки збільшилися. Тому ми прогнозуємо зменшення ВВП на 30-35% по року», – повідомив Шемякін.

Деталі

Він назвав ключові виклики, які зараз стоять перед країною – ризик хвилі банкрутств, ризик неповернення частини громадян і фіскальне навантаження.

Тому команда з економічного відновлення країни сфокусувалася на трьох цілях:



Відновлення діяльності і підтримки бізнесу;



Зростання економіки. Зафіксована ціль – до 2032 року збільшити економіку на 50 млрд гривень;



Шлях до ЄС який дасть змогу відсікатия ініціативи, що заважають розвитку і використовувати можливості, які нам дає Європа.



Нагадаємо

При уряді України планується створення спеціального органу, який контролюватиме та розподілятиме кошти, що надходитимуть в Україну від інвесторів у межах реалізації Плану відновлення України.