Через війну прогнозується скорочення ВВП України на 30-35% - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Прогнозується, що в результаті повномасштабного вторгнення росії ВВП країни скоротиться на 30-35%, а перед державою стоять ризики банкрутства підприємців і неповернення частини громадян. Про це на онлайн-обговоренні щодо реалізації проєкту Плану відновлення України повідомив один з координаторів робочої групи проєкту Денис Шемякін, пише УНН.
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«Після 24 лютого багато підприємств припинили свою роботу, або частина з них взагалі були знищені. Шалені втрати приватного і державаного сектору, скорочення бізнес активності, проблеми із логістикою, які завадили експорту. Багато людей втратили роботу, доходи бюджету скоротилися, а витрати навпаки збільшилися. Тому ми прогнозуємо зменшення ВВП на 30-35% по року», – повідомив Шемякін.
Деталі
Він назвав ключові виклики, які зараз стоять перед країною – ризик хвилі банкрутств, ризик неповернення частини громадян і фіскальне навантаження.
Тому команда з економічного відновлення країни сфокусувалася на трьох цілях:
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- Відновлення діяльності і підтримки бізнесу;
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- Зростання економіки. Зафіксована ціль – до 2032 року збільшити економіку на 50 млрд гривень;
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- Шлях до ЄС який дасть змогу відсікатия ініціативи, що заважають розвитку і використовувати можливості, які нам дає Європа.
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Нагадаємо
При уряді України планується створення спеціального органу, який контролюватиме та розподілятиме кошти, що надходитимуть в Україну від інвесторів у межах реалізації Плану відновлення України.