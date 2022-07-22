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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Через війну прогнозується скорочення ВВП України на 30-35% - експерт

Через війну прогнозується скорочення ВВП України на 30-35% - експерт

Київ • УНН

 • 107886 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Прогнозується, що в результаті повномасштабного вторгнення росії ВВП країни скоротиться на 30-35%, а перед державою стоять ризики банкрутства підприємців і неповернення частини громадян. Про це на онлайн-обговоренні щодо реалізації проєкту Плану відновлення України повідомив один з координаторів робочої групи проєкту Денис Шемякін, пише УНН.

Цитата

«Після 24 лютого багато підприємств припинили свою роботу, або частина з них взагалі були знищені. Шалені втрати приватного і державаного сектору, скорочення бізнес активності, проблеми із логістикою, які завадили експорту. Багато людей втратили роботу, доходи бюджету скоротилися, а витрати навпаки збільшилися. Тому ми прогнозуємо зменшення ВВП на 30-35% по року», – повідомив Шемякін.

Деталі

Він назвав ключові виклики, які зараз стоять перед країною – ризик хвилі банкрутств, ризик неповернення частини громадян і фіскальне навантаження.

Тому команда з економічного відновлення країни сфокусувалася на трьох цілях:

  • Відновлення діяльності і підтримки бізнесу;
  • Зростання економіки. Зафіксована ціль – до 2032 року збільшити економіку на 50 млрд гривень;
  • Шлях до ЄС який дасть змогу відсікатия ініціативи, що заважають розвитку і використовувати можливості, які нам дає Європа.

Нагадаємо

При уряді України планується створення спеціального органу, який контролюватиме та розподілятиме кошти, що надходитимуть в Україну від інвесторів у межах реалізації Плану відновлення України.

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